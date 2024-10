O pagamento do benefício do programa Pé-de-Meia teve início nesta segunda-feira (28), e segue até a próxima semana, para estudantes do Ensino Médio da rede pública. A parcela será destinada pela segunda vez a estudantes do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA); pela terceira vez a 1 milhão de novos estudantes incluídos no programa em agosto; e pela sétima vez a 2,7 milhões de alunos já integrantes do projeto.