O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) está com inscrições abertas para 173 cursos com início no primeiro semestre de 2025. São 5.695 vagas, que abrangem Ensino Médio integrado ao técnico, cursos técnicos e graduações em 17 campi. Os interessados podem se inscrever no processo seletivo pelo site oficial do IFRS, entre os dias 26 de setembro e 14 de outubro.