Ensino Médio na rede privada Notícia

Programa Somos Futuro oferece 280 bolsas integrais para jovens de 14 Estados; veja como concorrer ao benefício

Com duas escolas parceiras no Rio Grande do Sul, projeto do Instituto Somos recebe inscrições até o dia 30 de agosto. Processo seletivo terá três etapas, incluindo uma prova, e termina em 30 de setembro

08/08/2024 - 12h25min