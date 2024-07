Após uma tarde de dinâmicas, discussões e ideação, um grupo de alunos do colégio Unificado construiu uma série de soluções para lidar com catástrofes climáticas. Tomando como ponto de partida a enchente de maio no Rio Grande do Sul, os estudantes participaram de um hackathon para desenvolver ideias e resolver desafios relacionados à problemática, especialmente sobre a questão dos abrigos.