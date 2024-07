Dois séculos após imigração germânica, escolas do RS mantêm ensino do alemão para preservar tradições e ampliar oportunidades

“Klaas” (copo), “kesang puuch” (hinário) e “hols xlape” (tamanco de madeira) foram alguns dos itens escolhidos pela professora Andrea Schunck para a aula do 5º ano da Escola de Ensino Fundamental Bernardo Lemke. Em Nova Hartz, no Vale do Sinos – região onde chegaram os primeiros imigrantes germânicos –, uma lei municipal prevê o ensino da variedade germânica Hunsrückisch do 1º ao 5º ano. Com a expansão e o passar dos anos, a língua alemã já não é ouvida com tanta frequência nas ruas da cidade. A iniciativa busca, justamente, evitar que a cultura se perca, ao incentivar o ensino e valorizar os antepassados.