Nesta segunda-feira (17), o Sesc/RS abre inscrições para o projeto de Educação a Distância para Jovens e Adultos (EAD EJA) da entidade. São 1.260 mil vagas gratuitas para conclusão do Ensino Médio, distribuídas em polos de 33 municípios no Rio Grande do Sul. As aulas iniciam no segundo semestre de 2024, no dia 12 de agosto.