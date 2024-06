Concurso público da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) está com inscrições abertas. O edital, publicado nesta quinta-feira (13), prevê 27 vagas para cargos técnicos e de apoio administrativo em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. O certame é organizado pela Fundatec e os interessados podem se inscrever no site até o dia 12 de julho.