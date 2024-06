O índice de crianças que concluíram o 2º ano do Ensino Fundamental sabendo ler e escrever subiu quase 30 pontos percentuais no Rio Grande do Sul em dois anos. Com isso, o Estado cresceu cinco posições no ranking nacional, passando do 11º para o 6º lugar e saindo de um percentual de 35%, em 2021, para 63% estudantes dessa etapa alfabetizados em 2023.