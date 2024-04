Desde 2 de abril sem água, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Desidério Torquato Finamor, localizada no bairro Agronomia, em Porto Alegre, está com aulas em horário reduzido devido a um vazamento de origem desconhecida. A diretora do colégio, Rúbia Pezzini, afirma que as atividades só poderão ser normalizadas caso um caminhão-pipa abasteça o local. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) não confirma ter recebido a solicitação.