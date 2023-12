João Pedro dos Santos Hartmann, 16 anos, e Marco Antônio Conde, 15 anos, desembarcaram na última segunda-feira (18) no Aeroporto Salgado Filho, trazendo medalhas na bagagem. Eles foram os únicos brasileiros entre os 69 projetos finalistas da World Innovative Science Project Olympiad (Wispo) 2023. O trabalho analisa como aceleradores de partículas podem ser utilizados no tratamento do câncer, e garantiu o ouro na competição.