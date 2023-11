Para a professora Cristiane Pelifolli Cabral, 45 anos, que ensina robótica em um projeto para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Heitor Villa Lobos, no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, a atuação dela estava muito mais ligada ao ensino do que ao empreendedorismo. E tinha pouca relação com o universo de uma feira de negócios como a Expo Favela, centrada na inovação.