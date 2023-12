O Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS) divulgou editais de processos seletivos para vagas remanescentes. As inscrições para o sorteio público no Ensino Fundamental e Ensino Médio acontecem entre 2 e 5 de janeiro de 2024. Há vagas ainda para Educação de Jovens e Adultos (EJA). O colégio é público e as inscrições são gratuitas.