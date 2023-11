Há anos, a distância representa um empecilho para alunos da zona rural do município de Montenegro concluírem os estudos. Nas regiões de Vendinha, Rua Nova, Bom Jardim do Caí e Porto Garibaldi, não existem escolas de Ensino Médio, e os os estudantes precisam se deslocar até a área urbana para ter acesso a esse nível. Com isso, a comunidade local considera uma vitória a expansão da Escola Estadual de Ensino Fundamental Adão Martini, que terá sua primeira turma de Ensino Médio a partir de 2024.