A jornada do empresário pode ser solitária. Isso porque, apesar de contar com funcionários, familiares e amigos, poucos compartilham as dores da profissão. O clube de negócios gaúcho Makers Club nasceu com a proposta de aliviar essa carga. Além de aproximar esses profissionais e promover a troca de experiências, o encontro mensal contempla palestras, conteúdos, ferramentas e dinâmicas.