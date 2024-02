Profissões voltadas para a saúde estão em alta entre os futuros universitários. Uma pesquisa realizada no ano passado pelo Google mostrou que 34% dos entrevistados tinham interesse em cursar graduações da área da saúde. Com os resultados da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) divulgados em janeiro, muitos estudantes já estão à procura de uma instituição para dar os primeiros passos no Ensino Superior.