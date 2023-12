Usar a interatividade dentro da sala de aula é um dos passos mais importantes para a evolução das escolas. Com essa proposta, a Smart Tecnologia cria a websérie ‘Conectando Saberes’ mostrando quais as inovações já estão disponíveis nesta área. Com know-how em projetos de modernização tecnológica de cidades, a empresa traz ao segmento educacional uma tela interativa para educar, interagir e transformar: a Smart Board 4K.