A Faculdade de Ciências da Saúde do Hospital Moinhos de Vento está com inscrições abertas para 50 vagas em cursos profissionalizantes por uma taxa simbólica de R$ 10. As formações são presenciais para Atendente de Nutrição e Higienização Hospitalar. A inscrição deve ser feita pelo site da instituição. Os candidatos devem ter mais de 18 anos.