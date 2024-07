A Prefeitura de Santa Maria, na região central do RS, está com inscrições abertas para concurso com 39 vagas e mais cadastro reserva em 61 cargos. São três editais, com oportunidades para as áreas da saúde, educação, administração e infraestrutura, entre outros. Os salários oferecidos variam entre R$ 1,4 mil e R$ 15,2 mil.