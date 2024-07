Com cerca de 4 mil postos de trabalho disponíveis, o primeiro dia de Feirão de Empregos levou centenas de pessoas ao evento promovido pela prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Sistema Nacional de Empregos (Sine). De acordo com a organização, 1.223 interessados foram atendidos na estrutura montada no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público, nesta quarta-feira (3). A ação segue nesta quinta-feira (4), das 9h às 16h (veja abaixo).