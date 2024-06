Com o objetivo de ajudar na retomada econômica do Estado, a Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS) criou uma iniciativa que busca recolocar mães gaúchas no mercado de trabalho. A plataforma EmpregaRS permite que mulheres com filhos cadastrem seus currículos, conectando as candidatas a cerca de 400 empresas parceiras e associadas que estão em busca de novos colaboradores.