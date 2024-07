A prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Sistema Nacional de Empregos (Sine), realiza o Feirão de Empregos nesta quarta (3) e quinta-feira (4), no Largo Glênio Peres, bairro Centro Histórico, em frente ao Mercado Público. A estrutura no local conta com três tendas, com atendimento ao público das 9h às 16h.