O Instituto Caldeira lança, na tarde desta quinta-feira (25), a edição de 2024 do Geração Caldeira, programa educacional com foco na inclusão no mercado de trabalho. O evento será realizado no prédio da antiga fábrica Tecidos Guahyba, nova área do instituto, para convidados. Destinado a capacitar e empregar jovens talentos de todo o Brasil na área da tecnologia, o Geração Caldeira é um programa gratuito. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 1º de maio (confira abaixo o passo a passo).