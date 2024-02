Iniciativa social realizada por empresários do RS que oferece qualificação gratuita para o mercado de tecnologia da informação, a +praTi quer impactar ainda mais vidas em 2024. Com esse objetivo, lançou neste mês a formação Dev Full-Stack Jr., oferecendo 300 bolsas de estudos no primeiro semestre e mais 300 no segundo semestre – integralmente custeadas pelo programa. A promessa é ter cem talentos empregados na área da TI até o final do ano. Ao todo, a +praTi já distribuiu mais de 15 mil bolsas de estudos e empregou mais de 150 pessoas nas suas empresas mantenedoras.