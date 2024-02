Estão abertas as inscrições para, pelo menos, 25 concursos públicos no Rio Grande do Sul. Com 350 vagas disponíveis, as seleções buscam profissionais de diferentes áreas de atuação e todos os níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas em diversas regiões do Estado, em prefeituras, câmaras, universidades e outras instituições.