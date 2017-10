Estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem contar com uma maratona de preparação para as provas, promovida pelo Unificado. Diferente das tradicionais pré-provas para o vestibular da UFRGS, que trazem dicas pontuais e descontração, a super aula levará em conta a natureza do teste. A ação ocorre no feriado do dia 2 de novembro, às 14h, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. O evento será aberto ao público e o ingresso é a doação de dois quilos de alimento. O montante será doado para instituições carentes da Capital e região.