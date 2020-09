Decisão polêmica Bulhões disse ter o "desejo de respeitar" o resultado do pleito interno para reitor da UFRGS em debate virtual em julho Pergunta de docente foi sorteada em encontro que trazia as propostas dos concorrentes à Reitoria da universidade. A questão era se a chapa assumiria no caso de Bolsonaro nomeá-la mesmo se não saísse vencedora