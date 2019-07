Análise curricular Ministro e dirigentes do MEC têm formação mais voltada à área econômica Sete a cada dez empregos nas carreiras do ministro Abraham Weintraub e de seus oito secretários não têm relação direta com os cargos que ocupam hoje, conforme análise dos currículos obtidos por GaúchaZH via Lei de Acesso à Informação (LAI)