Jefferson Botega / Agencia RBS

Os portões das instituições que recebem os candidatos para o primeiro domingo de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abriram ao meio dia (horário de Brasília) deste domingo (5) em todo o país. Em Porto Alegre, um dos locais que concentram o maior número de participantes é a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Os estudantes têm até as 13h para garantir vaga nos locais de aplicação do exame. Depois desse horário, os portões são fechados e começam as provas da edição 2017. No RS, mais de 294 mil pessoas realizam o teste neste ano.

Neste domingo, são feitas as provas de Linguagem, Ciências Humanas e a Redação. O prazo final para os candidatos concluírem as questões termina às 19h.

Confira o que você não pode esquecer ao participar do exame

Provas deste domingo (5)

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Redação

Olho no relógio

Meio-dia – Abertura dos portões

13h – Fechamento dos portões

13h a 13h30min – Procedimentos de segurança na sala de prova

13h30min – Início das provas

19h – Término das provas

Obrigatório levar

Caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente

Documento oficial de identificação original com foto



Documentos válidos

Passaporte

Cédula de identidade (RG)

Certificado de reservista

Carteira Nacional de Habilitação

Certificado Dispensa de Incorporação

Carteira de Trabalho e Previdência Social

Identidade funcional em consonância com Decreto 5.703/06

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe

Identidade para estrangeiros expedida pelo Ministério da Justiça

Aconselhável levar

Cartão de Confirmação de Inscrição

Declaração de Comparecimento impressa para assinatura do Coordenador de Local (caso precise do documento)

NÃO pode ser levado na prova

Lápis e lapiseira

Chaves

Livros

Manuais

Borracha

Anotações e impressos

Boné, chapéu ou similares

Fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens

Óculos escuros

Caneta de material não transparente

Dispositivos eletrônicos (calculadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, pen drives, mp3 ou similares)

Dicas e regras gerais

Ninguém pode entrar depois do fechamento dos portões.

Após 13h, não é mais permitido sair da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.

Chegue com pelo menos meia hora de antecedência nos locais de prova, porque você pode demorar para achar sua sala.

Não saia da sala, em definitivo, antes de duas horas do início das provas.

Não comece as provas antes das 13h30min.

Se terminar a prova antes dos 30 minutos finais, entregue seu Caderno de Questões ao aplicador.

Não faça anotações em qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o Caderno de Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho.

Entregue ao aplicador, quando terminar as provas, o Cartão-Resposta, a Folha de Redação, a Ficha para Coleta de Dado Biométrico e a Folha de Rascunho.