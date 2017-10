Ansiedade é o sentimento predominante entre os estudantes que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dois domingos, dias 5 e 12 de novembro. Faltando menos de uma semana para a avaliação, os professores do Unificado dão dicas sobre o que fazer nestes dias de contagem regressiva. Confira:

Não mude a rotina

A principal orientação dos professores é: não altere hábitos, tanto nos estudos quanto no que diz respeito ao físico e ao emocional.

– Não coma nada diferente do que está acostumado e não faça dietas que possam comprometer suas condições físicas – aconselha Cristiano Santos, coordenador pedagógico do grupo Unificado.

Não tente estudar coisas novas

Em relação aos estudos, Santos afirma que não é hora de ir atrás de coisas novas, mas de aproveitar para reforçar o conteúdo que domina sem estudar exaustivamente. Ele diz que a grande preocupação da maioria dos candidatos é a prova de redação, já que o tema é sempre surpresa.

– O pessoal tem medo de que caia um assunto que eles domine ou não goste. A dica é não deixar de se informar sobre temas da atualidade. Quanto mais leitura, mais argumentação. Além disso, ler é fundamental também para a prova de linguagem e para compreender os textos e enunciados – ressalta.

Controle a ansiedade

O professor de Física Adroaldo Carpes Lara diz que mesmo quem estudou bastante fica em dúvida se está preparado ou não. Adrô, como é conhecido pelos alunos, diz que esse sentimento é natural, pois os candidatos, em sua maioria jovens, têm dificuldade de olhar o todo. Para os mais ansiosos, Adrô faz um alerta importante: antes da prova, não tome nenhum tipo de medicamento sem prescrição médica.

– Às vezes, o pessoal pensa em ingerir estimulantes na tentativa de melhorar a concentração e acaba passando mal e se prejudicando – afirma o professor.

Cuidado com o corpo e a mente

Segundo os professores, esse é um momento delicado para o aluno, pois as questões emocionais começam a pesar. Eles passam a apresentar sintomas físicos, como gripe e dores, ficam mais irritados e pensam que, de repente, o mundo inteiro se voltou contra eles. Isso é sinal de fadiga e insegurança. A ansiedade faz o cenário da vida parecer mais complicado. É importante que as pessoas próximas, principalmente os pais, entendam e apoiem.

Ênio Kaufmann, diretor pedagógico do Unificado e professor de Física, destaca que os candidatos precisam se preservar psicologicamente nestes últimos dias e estudar usando métodos que lhes deem segurança, seja fazendo resumos, testes ou leituras.

– Não é hora de correr riscos ou fazer grandes mudanças na vida ou no visual, como um corte de cabelo radical ou uma tatuagem, por exemplo. Evite confrontar problemas pessoais agora, espere a prova passar – sugere.

A vantagem dos dois domingos

Neste ano, pela primeira vez, o Enem será realizado em dois domingos. Os professores são unânimes: isso trouxe mais tranquilidade para o candidato. Não há a exaustão causada por dois dias seguidos de avaliação, e ganha-se tempo para revisar o conteúdo da segunda prova. O único ponto que poderia ser citado como negativo, segundo Cristiano Santos, é que pode aumentar a ansiedade e a tensão entre uma prova e a outra.

Não se perca - dicas gerais

5 de novembro: provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Redação

Fechamento dos portões: 13h

Tempo para a prova: 5h e 30min

12 de novembro: provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias

Fechamento dos portões: 13h

Tempo para a prova: 4h e 30min

16 de novembro: divulgação do gabarito das provas

— Os locais de prova podem ser consultados no site enem.inep.gov.br/participante. O sistema pode ser acessado com CPF e senha cadastrada na inscrição.

— O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que, após conhecer o lugar onde fará a prova, todos façam o trajeto antes do dia do Enem e verifiquem a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar ao local. Isso é importante para evitar atrasos no dia da avaliação.

— A partir desta edição do Enem, o candidato que precisar comprovar sua presença no exame deverá imprimir e levar a declaração personalizada, disponível na página do participante. No dia da prova, ele deverá apenas colher a assinatura do coordenador de local de prova.

— No dia da prova, é preciso levar documento original de identificação com foto. São aceitos cédula de identidade (RG), carteira de trabalho e previdência social e CNH.

— Apenas caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, pode ser utilizada.

— O Enem 2017 será aplicado em 1.724 municípios do país, para 6.731.203 inscritos.