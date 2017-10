Somente uma escola havia enviado o seu plano de recuperação de aulas para a 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), com sede em Caxias do Sul, até a manhã desta sexta-feira (20). Mesmo com a greve dos professores estaduais ainda em andamento, a Secretaria Estadual de Educação estabeleceu que as escolas enviassem previsão de calendário para as coordenadorias regionais até esta sexta, a fim de que os planos sejam homologados e encaminhados à Secretaria até o final da próxima semana.