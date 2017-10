A recuperação das aulas da rede estadual depende do retorno dos professores que, em alguns casos, é gradual. O levantamento da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE) no final da semana passada apontava cinco escolas totalmente paralisadas em Caxias do Sul. Nesta segunda-feira (16), conforme a Coordenadoria, três dessas escolas seguem com greve total confirmada - Presidente Vargas, Clauri Flores e Irmão Guerini - e as outras duas, Raquel Grazziotin e Emílio Meyer, têm reuniões nesta segunda-feira (16) para decidir se as aulas serão retomadas ou não.

Agência RBS / Agência RBS

Além delas, outras escolas da Serra têm reuniões para decidir se retomam as aulas. Ainda conforme o levantamento mais recente da 4ª CRE, havia 28 escolas com funcionamento parcial em Caxias e 23 com aulas normais. Nos outros municípios da Coordenadoria, eram 15 escolas em funcionamento parcial e 51 com aulas normais. Em toda a área, são 122 escolas.

Já o apontamento do 1º Núcleo do CPERS é de que 12 escolas estão totalmente paradas na região, sendo 10 em Caxias do Sul e duas em São Marcos. O sindicato que representa os professores diz ainda que outras 36 têm funcionamento parcial em quatro municípios - além de Caxias do Sul e São Marcos, Farroupilha e Nova Petrópolis. Tanto o CPERS quanto a CRE atualizam os dados nesta segunda-feira (16).

Em relação ao número de professores, a Coordenadoria informou que o levantamento da terça-feira passada (10), apontou 526 professores em greve de um total de 3.246. Já o CPERS informa que, no 1º Núcleo, há cerca de 700 professores em greve.

O representante do 1º Núcleo do CPERS, David Carnizella, questiona como poderá ser feito um plano de recuperação sem a presença dos professores. A coordenadora da 4ª CRE, Janice Moraes, diz que os professores que forem retornando poderão recuperar as aulas aos sábados, sem precisar esperar o término do ano letivo.

A orientação da Secretaria Estadual da Educação é que os conselhos escolares, compostos pelos professores, pais, estudantes, demais funcionários da escola e a direção, enviem seus planos de recuperação às Coordenadorias para homologação até a próxima sexta-feira (20). Caso algum plano não seja enviado na área da 4ª CRE, Janice afirma que será feita uma reunião com a Secretaria Estadual de Educação para definir como a situação será conduzida.

Em algumas escolas, o retorno é parcial e algumas aulas ocorrem. No caso da escola Maria Araci Trindade Rojas, por exemplo, ocorrem nesta segunda todas as aulas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, à tarde. Pela manhã, as aulas ainda não foram retomadas. Há casos de escolas como João Pilatti e Antônio Avelino Boff em que há poucos professores que não estão em greve e as aulas não ocorrem.

O final do ano letivo dependerá da realidade de cada escola, já que algumas delas tiveram mais aulas que deixaram de ser realizadas do que outras durante a greve.