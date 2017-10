Para reverter o quadro de estagnação da alfabetização, o Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira (25) algumas medidas que constarão na Política Nacional de Alfabetização. Uma delas determina que assistentes passem a trabalhar com os professores titulares em sala de aula para ajudar na alfabetização dos alunos. No Brasil, há cerca de 200 mil turmas de 1° e 2° anos do Ensino Fundamental.