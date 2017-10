Após dois anos, o Prêmio Jovem Cientista deve ser retomado. O anúncio da 29ª edição da condecoração, uma iniciativa conjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Roberto Marinho, Fundação Boticário de Proteção à Natureza e Banco do Brasil, foi anunciada nesta terça-feira (24), dentro da programação da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. As informações são do site do MCTIC.