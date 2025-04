Tarifaço de Trump: quais os efeitos na economia brasileira e o que ainda está por vir

Anúncios, agora pausados por 90 dias, têm efeitos imediatos no mercado financeiro e nos índices de incerteza para investidores. SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uma série de incertezas se colocou à mesa desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas sobre produtos importados de mais de 180 países, no início de abril. Mesmo pausadas por 90 dias, dada a bagunça que geraram nos mercados globais, as medidas têm efeitos que não passam despercebidos.

Os reflexos imediatos são sentidos no mercado financeiro, com o derretimento de importantes bolsas de valores ao redor do mundo, e já tendem a aparecer em outros pontos práticos, como na variação de preços aos consumidores e na capacidade de produção da indústria.

O principal reflexo do tarifaço está no aumento da incerteza, o que paralisa os negócios. Giovani Baggio, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), lembra que outras grandes crises, como a financeira de 2008 e a pandemia, mostraram isso.

— O não saber o que vem pela frente tem efeitos muito sérios em relação a investimentos e outros movimentos econômicos. Isso é aferido em índices, que já nos colocam em patamares superiores a outras crises.

Dança das cadeiras

Um segundo grande efeito, de impacto ainda mais estruturante, é o que trata de uma reconfiguração do mercado mundial. Conforme Baggio, o tarifaço consolida um movimento de protecionismo das economias — que já vinha sendo maturado por países na Europa desde a última década. Trata-se de uma mudança de sistema, contrária à bandeira do liberalismo econômico levantada pelos próprios Estados Unidos, e que traz nova dinâmica e novos atores ao comércio internacional.

Em meio às incertezas de como cada economia vai performar diante das novas regras, outro temor que desponta é o de uma recessão. As bolsas globais reagiram com queda tão logo as tarifas foram anunciadas, o que demonstra o receio sobre como a economia norte-americana pode frear a economia mundial como um todo.

— Sabemos toda a representatividade que a economia americana tem e por isso o medo de que uma recessão por lá se espalhe para o mundo. Com uma recessão nos Estados Unidos, vendemos menos para lá e isso acaba nos afetando via canal de comércio e também com impacto nas moedas, pelo câmbio — lembra Baggio.

Organizar a indústria

O entendimento geral dos especialistas é de que o comércio internacional sai perdendo com a nova política de tarifas imposta por Trump. No entanto, reconhece-se que há espaço para oportunidades.

No caso brasileiro, que ficou entre os países com as menores alíquotas aplicadas, existe a chance de buscar novos mercados e novos itens a exportar. A questão, levanta o presidente Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, é se o Brasil vai saber se colocar.

— Oportunidade existe, mas tem que saber atender à demanda que surge.

O presidente cita a questão de preços como um dos entraves para o Brasil se tornar mais competitivo, sobretudo na fabricação de manufaturados, que inclui custos de logística e produção.

— Ocupar o espaço da China, por exemplo, é uma hipótese que existe, mas está distante, porque estamos longe de competir com os preços chineses — diz Castro.

Na avaliação da Fiergs, o momento é oportuno para reorganizar a lógica fabril.

— Ficou relativamente "barato" para o Brasil e temos que saber aproveitar. E, para isso, tem que melhorar nossa competitividade de forma ampla: com infraestrutura e qualificação da mão de obra, que são grandes problemas que as indústrias enfrentam — diz Baggio.

Produção agrícola

Motor da economia brasileira, o agronegócio é um dos setores mais sensíveis às dinâmicas do mercado global. E não sai ileso quando a guerra envolve duas das maiores potências em produção e consumo de commodities.

Renan Hein dos Santos, assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), aponta como efeito imediato da trama tarifária a valorização do prêmio da soja, que, neste caso, é benéfica ao produtor brasileiro.

O prêmio é um ajuste de preço aplicado a produtos agrícolas comercializados no mercado internacional. Esse ajuste pode ser positivo ou negativo, a depender do contexto econômico, e leva em consideração a logística e os custos de exportação. Quando há redução de oferta por parte de um importante fornecedor — no caso, por motivo tarifário —, o prêmio fica positivo para outros países fornecedores.

— Infelizmente, viemos de uma quebra de safra (no Rio Grande do Sul), porque seria um bom momento para "surfar". A China é grande importadora de soja, mas não é viável para eles comprarem dos Estados Unidos com este contexto tarifário, então o Brasil ganha uma grande oportunidade — explica Santos.

A associação norte-americana de soja (American Soybean Association, em inglês) já se mostra preocupada com o plantio da próxima safra de grãos no país. Isso porque a disponibilidade de mercados para escoar é determinante para traçar o tamanho da produção. Neste caso, novamente, abre-se uma janela para a colheita do Brasil.

— Com o principal cliente deles não comprando, como fica a safra americana de verão? Se os Estados Unidos diminuírem a área, vai diminuir a oferta — alerta o assessor da Farsul.

Outros produtos

Além da soja, o milho e a carne brasileira também podem se beneficiar da guerra comercial. A fabricação de calçados, com polo nacional cravado no RS, é outra com espaços a explorar.

No longo prazo, ainda se tratando dos grãos, o tarifaço pode respingar no mercado de biocombustíveis, no qual os EUA têm protagonismo e o Brasil desponta como grande produtor, inclusive com participação relevante do Rio Grande do Sul.

Outro efeito no agronegócio vem da instabilidade do câmbio. Ao mesmo tempo que a valorização do dólar frente ao real pode beneficiar uma venda, ela pode encarecer a implantação das próximas lavouras devido ao preço dos insumos, muitas vezes cotados na moeda estrangeira.