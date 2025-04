Tarifaço de Trump redesenha o mapa do comércio mundial; veja os principais países taxados e qual o percentual aplicado

Quadro apresentado por Trump mostrava o quanto os países cobram dos produtos americanos e em quanto foram taxados. Brendan SMIALOWSKI / AFP

O "Dia da Libertação" anunciado por Donald Trump com a publicação do decreto que impõe tarifas recíprocas a parceiros comerciais dos Estados Unidos, redesenhou o mapa-múndi do comércio internacional.

As taxas serão aplicadas a partir de 5 de abril. Já as tarifas recíprocas individualizadas, mais altas, serão impostas aos países com os maiores déficits comerciais com os EUA a partir do dia 9.

Na quarta-feira, em discurso no Jardim das Rosas da Casa Branca, Trump classificou a medida como o dia da independência financeira do país.

— Vou assinar uma ordem executiva histórica instituindo tarifas recíprocas a países de todo o mundo. Uma reciprocidade que significa: se eles fazem conosco, vamos fazer com eles. As nações estrangeiras finalmente serão convidadas a pagar pelo privilégio de acesso ao nosso mercado, o maior mercado do mundo — frisou.

Ao todo, 185 territórios foram taxados por Trump. Veja abaixo a tabela com alguns dos países e qual o percentual aplicado.

As tarifas serão lineares, ou seja, as mesmas para todos os produtos. As maiores taxas serão aplicadas aos países do sudeste asiático.

Protecionismo

Trump, que é fascinado pela tática comercial do final do século 19 e início do século 20 nos Estados Unidos, considera que as "tarifas recíprocas" tenham poder mágico para reindustrializar o país, reequilibrar a balança comercial e eliminar o déficit fiscal.

Impacto no Brasil

Para especialistas em comércio exterior consultados por Zero Hora, as tarifas impostas ao Brasil "ficaram dentro do esperado", e o efeito geral na atividade econômica brasileira, pelo menos em um primeiro momento, deve ser moderado.

— Foi dentro do esperado, e poderia ter sido pior. Podemos dizer que o Brasil ficou entre os países menos atingidos pelo "tarifaço" de Trump, com uma tarifa média geral de importação de 10%. Pelo patamar não elevado da taxa aplicada aos produtos brasileiros, e muito abaixo do que foi aplicado para alguns outros países, o impacto imediato nas exportações brasileiras para aquele país deve ser mínimo — afirma Arno Gleisner, diretor da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil (Cisbra).

Para André Azevedo, professor de Economia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o fato de a taxa aplicada ter sido uniforme a todos os produtos também foi uma notícia positiva do anúncio.