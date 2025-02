Em Rio Grande, Lula assina contrato bilionário para construção de navios no sul do RS

Presidente assinou contrato em evento no Estaleiro Rio Grande, na manhã desta segunda-feira (24). Renan Mattos / Agencia RBS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta segunda-feira (24), em Rio Grande, no sul do Estado, um contrato para a construção de quatro navios. Com investimento estimado em US$ 278 milhões — sendo US$ 69,5 milhões por navio —, cerca de R$ 1,6 bilhão na cotação de sexta-feira (21), o negócio deverá gerar mais de mil empregos diretos.

O presidente viajou ao município especialmente para a assinatura. Antes, também fez uma escala em Pelotas, onde desembarcou por volta das 10h40min. Após uma parada, ele seguiu para Rio Grande, de helicóptero. Após a cerimônia, retornou a Brasília.

As embarcações do tipo Handy são construídas pela empresa Ecovix, que opera o Estaleiro Rio Grande, em parceria com a Mac Laren. Os novos navios serão utilizados para transporte de derivados de petróleo na costa brasileira e vão ampliar a capacidade de atendimento da Transpetro à Petrobras.

— O Brasil é o maior país da América do Sul. Por que a gente não consegue ter uma indústria naval poderosa? — indagou Lula, durante discurso.

O empreendimento integra o Programa de Renovação e Ampliação da Frota da Transpetro.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirma que esse tipo de embarcação é especializado no suprimento de diesel para operações de apoio. Ela adiantou que os cascos serão produzidos em Rio Grande e finalizados no estaleiro Mac Laren no Rio de Janeiro. Ela estima que sejam gerados cerca de quatro mil empregos diretos e indiretos durante a construção.

— Creio que os gaúchos agradecem, presidente Lula, porque o que nós estamos fazendo aqui é parte de um programa grandioso de renovação de frota que vai persistir em todo o quinquênio e já está programado que, de novo, vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul — disse Magda.

Expectativa

O anúncio do empreendimento gera expectativa para a cidade e para a Região Sul. O polo naval de Rio Grande, que, na década de 2010, chegou a contar com 12 mil trabalhadores, hoje conta com cerca de 200, que realizam operações menores, como desmanche e reparos em embarcações.

Com a construção das novas embarcações, o número de trabalhadores no complexo da Ecovix saltará dos atuais 200 para 1,2 mil, segundo a companhia. Esse total pode chegar a até 1,4 mil trabalhadores.

— Este estaleiro vai voltar a funcionar. Estes empregos não são amanhã, não. Vai demorar uns meses para esse emprego começar, porque tem que estruturar tudo para começar a montar outra vez as coisas. Porque isso aqui foi semidestruído — disse Lula.

Leia Mais Com expectativa de gerar 5 mil empregos, quatro navios feitos em Rio Grande devem ser entregues até 2028

De acordo com o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, em entrevista à colunista de Zero Hora Marta Sfredo, os trabalhos começam logo após a assinatura do contrato, com as empresas já autorizadas a comprar aço, e se estendem ao longo de quatro anos.