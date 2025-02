Lula convoca rede nacional de TV para pronunciamento nesta segunda-feira

Presidente Lula fará pronunciamento após viagem ao RS. Renan Mattos / Agencia RBS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará, nesta segunda-feira (24), pronunciamento em rede nacional de TV. A declaração será às 20h30min desta segunda (pelo horário de Brasília) e terá duração de dois minutos e 18 segundos, de acordo com ofício enviado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A mesma fala será veiculada em rede nacional de rádio na terça-feira (24), às 6h30.

Segundo o jornal O Globo, o tema do pronunciamento não foi divulgado. A fala acontece em um momento de queda de popularidade do presidente. A última rede nacional convocada pelo presidente foi emitida na antevéspera do Natal de 2024.

Lula esteve no Rio Grande do Sul nesta segunda. Após desembarcar em Pelotas, o presidente assinou um contrato para a construção de quatro navios em Rio Grande, no sul do Estado. Com investimento estimado em US$ 278 milhões — sendo US$ 69,5 milhões por navio —, cerca de R$ 1,6 bilhão na cotação de sexta-feira (21), o negócio deverá gerar mais de mil empregos diretos.

Pronunciamento em 2024

No final do ano passado, Lula realizou o tradicional pronunciamento de Natal. Em discurso transmitido em rede nacional de rádio e televisão, o presidente defendeu a harmonia entre os poderes da República.

— Sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas. Cuidar de todos e de todas os brasileiros e brasileiras. Com um olhar especial para aqueles que mais precisam. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É a defesa intransigente da democracia — disse, na ocasião.

Última rede nacional de TV foi realizada no Natal de 2024. Presidência do Brasil / Reprodução