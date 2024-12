SM de Negócios: Itaimbé Máquinas oferece tecnologia de agricultura de precisão

Nascida em 20 de março de 1968, na cidade de Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, a Itaimbé Máquinas representa a marca Massey Ferguson em mais de cinco macrorregiões do Rio Grande do Sul. Acompanhando os avanços tecnológicos do campo, a Itaimbé passou a contar com a PTx, uma nova marca que representa portfólio de agricultura de precisão da AGCO Corporation. O PTx combina tecnologias de agricultura de precisão dos pilares da pilha de tecnologia da AGCO: Precision Planting e sua mais nova joint venture (JV), a PTx Trimble.