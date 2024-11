Santa Maria passa a contar a partir dessa semana com um ponto de encontro para os amantes do esporte. O Gaúcha Sports Bar KTO abre para o público geral nesta sexta-feira (29). Na quinta (28), a inauguração oficial conta com a apresentação do Hoje nos Esportes e do Show dos Esportes ao vivo do bar, com a presença de Lucianinho Périco, Diori Vasconcelos e Maurício Saraiva.