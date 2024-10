SM de Negócios: Mestres do Café, cafés especiais desde 2019 no Coração do Rio Grande

O café é uma das bebidas mais consumidas no planeta. É cultivado em mais de 70 países, tendo Brasil, Colômbia entre os principais produtores mundiais. O consumidor habitual de café consome em média três xícaras por dia. Ao contrário do que se possa pensar, o café contém vitaminas e minerais, compostos antioxidantes que são particularmente benéficos para a saúde e difunde uma sensação de bem-estar no corpo. Sem contar os extraordinários resultados psicológicos, desde a sensação de prazer que ele provoca até o convívio social que proporciona.