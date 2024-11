Nomes e entidades do mercado publicitário debatem, nesta terça-feira (12), temas como reconstrução, comunicação e uso de dados, em evento que será realizado em Porto Alegre. Trata-se da quarta edição do CenpHub, principal evento do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário (Cenp). Profissionais e especialistas estarão reunidos na Casa Vetro discutindo experiências, tendências e inovações no âmbito da indústria da comunicação.