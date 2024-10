Profissionais e empresas do ramo de marketing e vendas do Rio Grande do Sul se reuniram, na noite desta quinta-feira (24), em Porto Alegre, para celebrar a edição 2024 do prêmio TOP de Mkt. Promovido há mais de 40 anos pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), esse é o principal reconhecimento do setor no Estado.