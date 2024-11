O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta segunda-feira (4) acreditar que ainda nesta semana será possível anunciar as medidas de corte de gastos. De acordo com ele, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o final de semana trabalhando no assunto. O ministro viajaria à Europa nesta semana, mas ficou no Brasil justamente para dar andamento ao tema.