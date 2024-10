A lista de sites de apostas que foram autorizadas a funcionar será divulgada nesta terça-feira (1º) pelo Ministério da Fazenda. Estas empresas pediram permissão à pasta para atuar no Brasil e poderão operar até o final deste ano. A relação deve estar disponível no site da Secretaria de Prêmios e Apostas da Fazenda. As demais, serão consideradas ilegais. As informações são do jornal O Globo.