Os bloqueios no orçamento de 2024 foram detalhados pelo governo federal na noite de segunda-feira (30), por meio de uma edição extra do Diário Oficial. Os ministérios da Saúde e das Cidades estão entre os mais impactados. A medida foi necessária para que as regras fiscais (das contas públicas) sejam cumpridas. As informações são do g1.