O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a expectativa para a sabatina do indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado seja realizada no próximo dia 10. De acordo com ele, mesmo que haja uma aprovação rápida do nome de Galípolo para a instituição monetária, o novo presidente do BC só irá tomar posse ao final do mandato do atual, Roberto Campos Neto.