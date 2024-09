Consumidores atingidos pela enchente que adquiriram os produtos entre maio e agosto serão contemplados no terceiro lote do programa Devolve ICMS Linha Branca até o final deste mês. A previsão inicial era que o pagamento fosse feito ainda na semana passada, mas, conforme a Secretaria Estadual da Fazenda, as equipes seguem fazendo a análise das notas fiscais emitidas para avaliar quais contribuintes têm direito de receber o benefício.