Cautela

Projeto para renegociação de dívida dos Estados precisa ser revisado, diz Haddad

Ministro da Fazenda reiterou, no entanto, que é a favor da medida desde que não haja prejuízo para as contas nacionais. Atualmente, indexador está fixado em IPCA + 4%. Proposta do presidente do Senado, que deve ser votada em agosto, prevê um novo índice

12/07/2024 - 11h22min Atualizada em 12/07/2024 - 11h22min