A chefe de subunidade do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, Janaína Attie, disse nesta quinta-feira (4) que as mudanças nos pagamentos pelo Pix, que incluem o Pix por aproximação, devem chegar ao público geral em fevereiro de 2025. Haverá mudanças no Open Finance para viabilizar essa modalidade.