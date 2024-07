Reconstrução Notícia

Empresas gaúchas têm até o dia 12 de julho para aderir a programa de apoio financeiro do governo federal

Coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o projeto consiste no pagamento de duas parcelas no valor de um salário mínimo (R$ 1.412) cada uma delas, nos meses de julho e agosto. Em contrapartida, a empresa deverá garantir o emprego e o salário do funcionário por quatro meses

08/07/2024 - 12h56min Atualizada em 08/07/2024 - 13h04min